Stefano Bandecchi "marcato a uomo" dalla troupe di Piazza Pulita durante la partita Ternana-Modena

TERNI - Una telecamera fissa su di lui. Il presidente Stefano Bandecchi prima, durante e dopo la partita tra Ternana e Modena, è stato marcato a uomo da una troupe, giornalista e camera, della trasmissione televisiva Piazza Pulita che va in onda su La 7.

Il patron della Ternana, come noto, negli ultimi dieci giorni è assurto agli onori delle cronache per le vicissitudini legate all'indagine della Guardia di Finanza sulla galassia Università Cusano.

Così Bandecchi si mostra disponibile come sempre. Saluta i tifosi in tribuna. Stringe le mani ai calciatori è all'ingresso in campo. Riceve il consueto caffé durante l'intervallo da Paolo Farroni, tutto in presa diretta.