Di nuovo operativi i conti correnti della Ternana, bloccati nell'inchiesta Unicusano

La Ternana ha di nuovo a disposizione il suo conto corrente bancario, E' arrivato il provvedimento di sblocco, legato al conto stesso che era stato interessato dalla decisione in seguito all'inchiesta su un presunto giro di evasioni fiscali contestato all'Università degli studi telematica Niccolò Cusano e ad altre aziende ad essa collegate. L'università, infatti, è proprietaria dell'intero pacchetto azionario della società calcistica umbra. Eppure, la Ternana calcio non è tra le aziende di Unicusano nel mirino degli inquirenti. Nonostante questo, però, il blocco del conto, insieme a quello dei conti delle altre aziende riconducibili all'ateneo telematico, era stato disposto ugualmente, Dopo pochi giorni, tuttavia, la società calcistica rossoverde può ritornare a disporre del proprio denaro depositato. Un segnale positivo in vista del calciomercato e del pagamento degli stipendi ai dipendenti e ai tesserati della squadra. In ogni modo, però, il presidente Stefano Bandecchi, che è anche fondatore e proprietario dell'ateneo telematico romano, continua ad affermare che la Ternana non avrà giocatori nuovi in entrata da questa sessione invernale del calciomercato, ma che farà solo movimenti in uscita. Anche perché la Ternana, per tornare ad essere operativa a tutti gli effetti, deve attendere che torni ad esserlo del tutto anche Unicusano. Di cessioni, ne ha già operate quattro. Oltre a Samuele Spalluto tornato alla Fiorentina per risoluzione anticipata del prestito e poi mandato a Novara, ci sono stati i saluti con tre calciatori di proprietà, tutti mandati in prestito, vale a dire Stefano Pettinari (al Benevento con diritto di riscatto), Pietro Rovaglia (all'Aquila Montevarchi) e Alessandro Celli (al Sudtirol).