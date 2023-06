Staffetta e Corteo Storico. Entrano nel vivo a Orvieto i festeggiamenti per il Corpus Domini

Entrano nel vivo, maltempo permettendo, i festeggiamenti civili e religiosi che la città di Orvieto dedica al miracolo del Corpus Domini. Oggi, sabato 10 giugno, con la disputa della Staffetta dei Quartieri, domani con l'imponente uscita del Corteo Storico della Città di Orvieto, a sfilare lungo le vie del centro in testa alla processione religiosa che porterà tra la gente il Sacro Lino macchiato dal sangue di Cristo in occasione del Miracolo Eucaristico di Bolsena avvenuto nel 1263 e custodito nel prezioso reliquario realizzato dall'orafo senese Ugolino di Vieri.

Ad intrecciarsi tra loro, i riti della celebrazione religiosa e gli eventi della tradizione orvietana, un connubio che porta in piazza tanti orvietani e incuriosisce da sempre i turisti.

Dopo il Corteo delle Dame che, come da tradizione, sfila per le vie del centro il venerdì sera, la serata del sabato che precede l'uscita del Corteo Storico è dedicata alla Staffetta dei Quartieri, competizione giunta alla 56sima edizione. Appuntamento, in piazza Duomo, a partire dalle 21, per uno degli eventi sportivi tra i più seguiti e amati della città: si comincia con la mini staffetta dei Quartieri per i bambini fino a 6 anni alla quale seguirà la staffetta riservata ai bambini fino a 11 anni. Alle 22 è in programma la premiazione della seconda edizione del Torneo dei Quartieri di Padel che precederà la staffetta dei ragazzi delle scuole medie aperta dai ragazzi dell’associazione “Semaforo Verde – Tartaruga xyz”. Alle 22.30 la piazza saluterà l’arrivo della delegazione della storica staffetta Praga-Orvieto guidata dall’organizzatore Vladimír Drábek, dal direttore della Caritas di Praga, Jaroslav Němec, e dal vice direttore Pavel Šimek. Alle 22.45, estrazione della lotteria, prima dell'attesissimo starter alla sfida tra i quartieri Olmo, Corsica, Serancia e Stella lungo il suggestivo percorso cittadino intorno al Duomo.

Domani, domenica 11, è invece il giorno del Corteo Storico e dei riti religiosi delle celebrazioni del Corpus Domini. Alle 6 in Duomo si terrà l’ostensione del Sacro Corporale e alle 9 la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal cardinale diacono di Santa Maria in via Lata, Fortunato Frezza. Alle 10, dal Palazzo del Capitano del Popolo inizierà a uscire l'imponente Corteo Storico della città di Orvieto composto da oltre 430 figuranti che si unirà in Duomo alla processione religiosa e alla cui testa sfilerà per le vie del centro storico scortando il Sacro Corporale. Il corteo storico è suddiviso in tre parti: il Podestà con cavalieri e giudici, il Capitano del Popolo con le milizie e la Città con i quattro quartieri e le corporazioni. A chiudere i festeggiamenti, alle 19 in piazza Duomo, sarà il tradizionale concerto affidato quest'anno alla banda musicale della Guardia di Finanza, iniziativa che gode del patrocinio dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.