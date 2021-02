Terni, spettacolo al Secci (senza pubblico ma in streaming) per San Valentino: carrellata di artisti e di performance

Quest’anno le celebrazioni di San Valentino, il patrono della città ed il protettore di tutti gli innamorati, saranno diverse a causa delle restrizioni per l’emergenza Covid-19. Lo comunica il Comune di Terni che sostiene comunque di non voler rinunciare a presentare un cartellone di iniziative nel nome dell’amore che avrà come fulcro lo spettacolo "San Valentino, un gesto d'amore", senza pubblico ma trasmesso in streaming sui canali social ufficiali del comune di Terni: Facebook Comune Terni e YouTube Comune di Terni Social.

APPROFONDIMENTI LA TRADIZIONE San Valentino, poesie e racconti dedicati al perdono in Bct per la... TERNI La processione per San Valentino LA FESTA DEL PATRONO San Valentino trasportato in duomoFotogallery Angelo Papa TERNI Alla vigilia delle celebrazioni per il patrono San Valentinoil...

La dichiarazione dell’assessore alla cultura e turismo Andrea Giuli:

“La sera della vigilia di San Valentino dal teatro Secci va in scena, senza pubblico, la trentesima edizione del premio “San Valentino-un gesto di amore” in una versione inedita e necessitata dalla pandemia. Artisti, performance, collegamenti con la basilica del Santo, post-produzioni dalla Cascata e da Piediluco, ma soprattutto l’avvio di una collaborazione in termini di promozione territoriale con i Comuni del lago di Garda e con la manifestazione Garda in love nel segno di San Valentino. La serata del 13 andrà in diretta streaming, a partire dalle ore 21, sui canali social del Comune di Terni. Lo scambio tra Terni e il Garda avverrà tramite dei collegamenti on line reciproci e la messa in onda di video promozionali e di saluti istituzionali tra le due realtà. Infine, voglio ricordare dal 15 febbraio la tradizionale mostra del San Valentino Arte da palazzo Primavera e le iniziative in tema Valentiniano promosse dalla Bct. Il tutto sempre on line.

Nonostante le moltissime difficoltà del momento abbiamo comunque voluto mantenere viva una fiammella per San Valentino e siamo già al lavoro per il prossimo anno”.

Iniziative Bct- biblioteca comunale Terni

Bct promuove un’iniziativa per San Valentino dedicata a scrittori e/o a quanti si sentono di voler comunicare con il cuore i loro messaggi. Per tutto il mese di febbraio potranno inviare alla bct poesie, frasi, aneddoti e racconti brevi (meno di 10 cartelle) che abbiano come tema la richiesta di perdono e come titolo "Ti chiedo scusa perché…” Il tema prende le mosse dalla leggenda secondo cui S. Valentino donò una rosa agli innamorati che dopo un litigio si pacificarono, chiedendosi, evidentemente, scuse reciproche. L’iniziativa si rivolge anche a fiorai o a chi coltiva le rose o ama prendersene cura: in questo caso si richiede l’invio di una foto con l’immagine di un cespuglio, una composizione o una singola rosa che sarà pubblicata, insieme ad uno scritto, sui social della biblioteca comunale. Il materiale dovrà essere inviato alla mail: bctattivita@comune.terni.it

Informazioni sul regolamento sul sito www.bct.comune.terni.it

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Garden Club di Terni e Rubinia, ambasciatrice di San Valentino nel mondo, con il contributo video della psicologa Valeria Di Loreto e del suo staff.

La mostra collettiva virtuale a cura di Rubinia dal titolo “Amore e le sue forme” può essere vista dal sito della biblioteca dove sono collegate anche le note biografiche degli autori che espongono.

Dal 15 al 26 febbraio a Palazzo di Primavera è organizzata l’ottava edizione di “San Valentino Arte 2021” concorso internazionale d’arte contemporanea ideato e coordinato da Maela Piersanti con la direzione artistica di Franco Profili. Il tema scelto quest’anno è L'amor che move il sole e l'altre stelle, in virtù dei settecento anni dalla scomparsa di Dante Alighieri. Questa edizione è stata dedicata ad Oberdan Di Anselmo.Tanti gli artisti che presenteranno le loro opere, provenienti da Spagna, Cuba, Irlanda, Regno Unito ed Italia.

L’inaugurazione è prevista il 15 febbraio e sarà online con i saluti dell’assessore alla cultura Andrea Giuli e degli organizzatori, a seguire i 51 artisti leggeranno il XXXIII canto del Paradiso di Dante Alighieri. Informazioni su www.madeventi.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA