San Valentino, poesie e racconti dedicati al perdono in Bct per la festa del Santo Patrono

Ti chiedo scusa perchè... è l'iniziativa letteraria di quest'anno della biblioteca comunale per onorare San Valentino. Per tutto il mese di febbraio è possibile inviare alla Bct poesie, frasi, aneddoti e racconti brevi (meno di 10 cartelle) che abbiano come caratteristica la richiesta di perdono. Il tema prende le mosse dalla leggenda secondo cui San Valentino donò una rosa agli innamorati che dopo un litigio si riappacificarono, chiedendosi scuse reciproche.

Il materiale dovrà essere inviato a bctattivita@comune.terni.it e sarà pubblicato sui social della biblioteca. Una commissione interna deciderà sulla pubblicazione: non verrà pubblicato materiale fuori tema o che possa offendere il normale senso del pudore. L'indicazione del nominativo è libera. Si può indicare il proprio nome o restare anonimi.Il materiale inviato è a titolo gratuito e la pubblicazione non farà emergere nessun tipo di rapporto, né diritto.

La Bct chiede anche ai fiorai o a chi coltiva le rose o ama prendersene cura, l’invio di una foto di un cespuglio, di una composizione o di una singola rosa: anche queste foto verranno pubblicate insieme ad uno scritto sui social della Bct.

L'iniziativa Ti chiedo scusa perchè .. rientra nella collaborazione di Bct, con il Garden Club e Rubinia, l’ambasciatrice di S. Valentino nel Mondo, che ha già portato a mostrare in presenza, in Piazza della Repubblica, e sui social della biblioteca comunale di Terni, le opere artistiche e l'artigianato artistico nella vetrina di Piazza d'Arti.

