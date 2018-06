Spello, vandali danneggiano i giardini pubblici, la rabbia del sindaco

di Giovanni Camirri

Dopo gli atti vandalici commessi la scorsa notte in via Tempio di Diana e ai giardini pubblici di Borgo, l’ufficio tecnico manutentivo del Comune di Spello ha provveduto martedì mattina a riparare i danni che, in particolare, erano stati riscontrati nell’area circostante la fontana dei giardini. Nel dettaglio, sono stati ripristinati i pozzetti a servizio dell’impianto idrico e i blocchi di travertino che delimitano la fontana; è stato rimesso in funzione anche l’impianto di uscita dell’acqua. È inoltre continuata sempre presso i giardini l’attività di manutenzione del verde con il taglio dell’erba e la potatura delle siepi. Il sindaco Moreno Landrini nel denunciare tali atti di “inciviltà” che producono ulteriori costi alla comunità per il ripristino di un patrimonio di tutti che come tale deve essere preservato nel tempo, invita i cittadini a segnalare prontamente alla Polizia municipale o alle forze dell’ordine eventuali situazioni di pericolo e gesti inciviltà.

Martedì 19 Giugno 2018



