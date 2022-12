Amelia, giardini pubblici. Sulla polemica interviene il Vicesindaco: «Progetto secondo la normativa. Spazi gioco e verdi»

AMELIA Alla luce delle polmiche cittadine scatenate dal cantiere attivo nell'area dei giardini pubblici, circa le tempistiche, i materiali utilizzati e lo spazio dedicato al verde, è intervenuto il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Avio Proietti Scorsoni che in una nota dettagliata ha risposto nel merito delle obiezioni sollevate.

Sulle tempistiche

«Sono state sistemate tutte le reti nel sottosuolo, abbiamo quasi completato i lavori di pavimentazione dei vialetti nell'area giochi, mancherebbe soltando una settimana ma con la pioggia di questi giorni ci siamo dovuti fermare.

Successivamente passeremo alla sistemazione del vialetto intorno alla rotonda per poi spostarci nella parte alta quella destinata al verde, in questa zona i vialetti saranno monocromatici.

Per il momento preferirei non fare previsioni ma se tutto procederà come spero non mancherà molto alla fine dei lavori, molto naturalmente dipenderà dalle condizioni meteo.

Questo è il motivo per il quale abbiamo pianificato il cantiere nel periodo estivo».

Sui materiali

«I vialetti - continua Scorsoni- sono stati realizzati con stabilizzato a base di ghiaia e cemento in bassa dose, con aggiunta di ossidi colorati che in questa prima fase hanno ripreso i colori dei Riquadri della Gomma Anti-Trauma.



E' stata una scelta progettuale dettata dall' esigenza di avere una pavimentazione altamente drenante vista la presenza numerosa degli alberi e quindi del loro fabbisogno idrico.Vialetti siffatti eviteranno polvere e fango oltre a rendere più agevoli le operazioni di pulizia e facilitare il transito a chi deve servirsi degli ausili per la disabilità.Garantiranno una maggiore durata della gomma antitrauma dal momento che non vi si trascinerà più terriccio e brecciolino.».

Sul verde

«Abbiamo tolto solo qualche tratto residuo di siepe secca - chiude - tra l'altro pericolosa nell'area riservata ai giochi dei bambini. Anche nella parte alta dei giardini toglieremo quello che rimane delle siepi di bosso seccate dalla malattia. Per il momento il riquadro dove sono dislocati i giochi per i più piccoli non sarà trattato poichè speriamo possa esserlo in un secondo tempo con lo stesso materiale antitrauma.

Stiamo procedendo anche alla progettazione per la ripiantumazione di cinque aiuole, coadiuvati dal nostro agronomo e da esperti di giardinaggio, tenendo conto delle difficoltà oggettive nel fare crescere qualcosa all'ombra dei lecci.

Sarà realizzato un pozzo artesiano per alimentare un nuovo impianto di irrigazione a goccia.

Il progetto finanziato, prevede soltanto il rifacimento dei vialetti ed il ripristino della rete di raccolta superficiale, non include il verde e tutte le opere complementari».