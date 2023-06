Spacciano droga tra Narni e Amelia: due arresti, sequestrati oltre due chili di hascisc

NARNI - Quasi due chili di hascisc recuperati a Narni a casa di un iracheno e oltre un etto tra cocaina e hascisc sequestrati a una giovane artista amerina.

L’offensiva dei carabinieri, col coordinamento della procura ternana, contro chi vende droga va avanti senza sosta.

Le due operazioni contro lo spaccio portate a termine tra Narni e Amelia hanno impegnato i militari del nucleo investigativo.

Sono loro ad aver eseguito alcune perquisizioni a carico di persone che, all’esito delle indagini investigative, potevano detenere importanti quantitativi di stupefacenti destinati alle piazze del narnese-amerino.

Sospetti e ipotesi andati a segno, che hanno portato all’arresto dei due pusher e al sequestro della grossa quantità di droga.

L’operaio iracheno di 28 anni, da anni in Italia, di fronte ai militari ha provato a giustificare con l’uso personale quei due chili di hascisc che aveva in casa. Un racconto che ovviamente non è servito ad evitare l’arresto.

L’operazione del nucleo investigativo dei carabinieri di Terni è andata in scena a Narni, nel cuore del centro storico.

E’ lì che i militari hanno recuperato 19 panetti di hascisc e un pezzo della stessa sostanza per un totale di quasi due chili di stupefacente.

Al momento della perquisizione il 28enne era con la fidanzata.

Lei in tasca aveva qualche grammo di hascisc, circostanza che ha fatto scattare la sua segnalazione alla prefettura come assuntrice di stupefacenti.

L’iracheno, finito ai domiciliari, ieri mattina è comparso in tribunale per la direttissima. Il giudice, Simona Tordelli, ha convalidato il provvedimento e ha confermato gli arresti domiciliari per il 28enne, con qualche vecchio precedente specifico, in attesa dell’udienza di merito che è stata fissata per il 6 luglio.

Nella rete degli investigatori dell’arma è finita anche un’artista amerina. Ha 23 anni, ha la fedina penale limpida ed è la classica insospettabile. I carabinieri l’hanno trovata in possesso di 80 grammi di hashish e quasi 40 di cocaina oltre ad un bilancino di precisione e il materiale per preparare la droga da vendere. In casa della 23enne anche diverse dosi di hashish e cocaina già confezionate e pronte per essere cedute ai suoi clienti, su cui sono in corso accertamenti mirati.

La 23enne, ospite nell’appartamento di un uomo del posto, è stata messa agli arresti domiciliari. In casa anche due spinelli in parte utilizzati, che hanno fatto scattare per lui la segnalazione in prefettura.

Anche per la giovane amerina il giudice, Simona Tordelli, ha convalidato l’arresto disponendo la scarcerazione e l’obbligo di firma alla polizia giudiziaria in attesa del processo di merito che si terrà a settembre.

La droga sequestrata sarà sottoposta alle analisi chimiche per determinarne il principio attivo.

Con i due arresti andati in scena tra Narni e Amelia prosegue senza sosta la lotta delle forze di polizia contro lo spaccio di droga. Una lotta spesso impari per un fenomeno che si riesce a contenere a fatica.