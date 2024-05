Carlo Acutis, riconosciuto un miracolo dal Papa. Sarà santo. Festa ad Assisi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Carlo sarà proclamato santo, passando così dal culto locale che è proprio dello status di beato, al culto universale che caratterizza i santi canonizzati». Lo scrive il vescovo di Assisi, Domenico Sorrentino, dopo la notizia che Carlo Acutis, considerato un po' il patrono di Interne', riceverà l'onore degli altari dopo che il papa ne ha riconosciuto un miracolo.. «La Chiesa di Assisi è in festa. Sia lode al Signore, che sta facendo grandi cose, per dare un colpo d’ala al nostro entusiasmo nella coerenza cristiana e nell’annuncio del Vangelo. Grazie anche al Santo Padre che sta assecondando l’opera di Dio. Trovandomi ancora a Roma, dove si conclude l’Assemblea generale della Cei, conto di arrivare in serata ad Assisi, per ringraziare il Signore nella celebrazione eucaristica. Ma fin d’ora mi unisco ai fedeli che si trovano nel santuario per una preghiera di lode».