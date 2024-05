Giovedì 23 Maggio 2024, 08:45

GUBBIO - Elka du Barthas, purosangue arabo di straordinaria bellezza, non ha tradito ed è stata cavalcata magnificamente da Maria Chiara Fagiani, giovanissima amazzone eugubina, per andare a prendere la medaglia d’argento ai campionati italiani di endurance equestre categoria Young Rider, sulla distanza di 120 chilometri a Pratoni del Vivaro, altopiano dei Colli Albani e frazione divisa a metà tra il Comune di Rocca di papa e Velletri, in provincia di Roma. C’è di più: ha vinto la best condition, che premia lo stato fisico e metabolico in cui l’animale arriva al traguardo.

«Una superlativa Elka Du Barthas nel percorso tecnico - ha esternato Maria Chiara sui social - ci ha regalato una gara strepitosa con una volata finale al cardiopalma. Grazie a tutte le persone che si sono impegnate con costanza e determinazione per realizzare questo sogno e che ogni giorno mi spronano a dare il meglio di me per raggiungere questi obiettivi».

Grande soddisfazione del team con il trainer Matteo Zampagli, anche lui eugubino della locale scuderia Faula Arabs, e il proprietario Raffaele Fagiani, papà della giovane che sta crescendo e maturando esperienze sempre più qualificanti. Il padre Raffaele la segue da vicino, anche in qualità di proprietario della scuderia Callupolo che è il quartier generale dove la stessa amazzone si perfeziona allenandosi con molta applicazione e costanza. Il risultato è il miglior viatico per mettere subito nel mirino il prossimo rilevante impegno, rappresentato dal campionato europeo della specialità che l’attende protagonista in Sardegna nel mese di settembre, ad Arborea in provincia di Oristano.

Maria Chiara viene considerata nell’ambiente altamente performante, competitiva e risolutiva negli appuntamenti internazionali grazie anche alla guida e l’esperienza di Zampagli. Nell’appuntamento tricolore, che ha assegnato le medaglie più importanti a livello giovanili, la giovane è riuscito a salire sul secondo gradino del podio con il quarto giro a 20,584 chilometri orari e una media finale di 16,221 chilometri orari. Davvero splendida Elka du Barthas che dopo la volata è entrata in Vet area e ha stampato un 56 di cuore, decisivo per ottenere il titolo della best condition. Il percorso tecnico che sta affrontando ha già dato riscontri di assoluto livello, ripensando alle selezioni per il campionato europeo Young Riders & Juniores.

All’europeo ci è arrivata dalla porta principale, vincendo l’anno scorso in sella a Feria de Vergnes, purosangue araba di sette anni che pure in quel caso si è aggiudicata anche l’ambita best condition. Del tutto evidente che questa giovane, appassionata e di talento, si candida legittimamente a continuare la tradizione eugubina che ha portato, con Fausto Fiorucci, il nome di Gubbio ai massimi livelli internazionali dell’endurance equestre. Le tappe del 2023 ad Arborea, Travagliato (provincia di Brescia) e Arezzo hanno consegnato ai campionati italiani un’atleta capace di dimostrare sul campo tutta la tenacia e la forza che servono per poter raggiungere i migliori traguardi. I risultati ottenuti fin qui sono particolarmente indicativi e incoraggianti delle qualità evidenziate da Maria Chiara, pronta a maturare ancora di più nel prepararsi a entrare nel mondo dei grandi.