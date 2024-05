Giovedì 23 Maggio 2024, 08:47

PERUGIA - La strada comunale dalla pendenza “creativa”, la pioggia che defluisce male e un immobile privato danneggiato dall'acqua: tre cittadini battono palazzo dei Priori, con il Comune costretto a riparare i danni e a sborsare oltre 36mila euro, tra spese e perizie.

È la storia che arriva da via Pozzo Campana, traversa della centralissima via Bartolo, del cui piano stradale è proprietario il Comune. Chiamato in causa dai proprietari di un immobile che ha subito danni dal «percolamento di acque meteoriche», quindi dalle perdite e dalle infiltrazioni dell'acqua piovana. Danni per cui si è aperto un contenzioso con l'ente comunale, chiuso dal tribunale civile nei mesi scorsi con la condanna di palazzo dei Priori a «eliminare le cause delle infiltrazioni nell’immobile», «a pagare le spese di lite a favore degli attori» e a sostenere anche i costi della consulenza tecnica necessaria ad accertare e valutare le cause dei danni. Considerando che il costo dei lavori di ripristino è stato valutato dal ctu in circa 20mila euro e che le spese legali da rifondere ai tre proprietari sono state quantificate in oltre 9.600 euro, a cui si aggiungono anche le spese di registrazione della sentenza e il pagamento delle competenze del consulente tecnico, si arriva a una stangata per le casse pubbliche di quasi 34mila euro. Ma l'Unità operativa Manutenzioni e protezione civile ha stabilito con una determina dirigenziale (la 1525 del 20 maggio) sia «ragionevole approntare» e quindi impegnare 36.200 euro quale debito fuori bilancio, da reperire nel capitolo di bilancio dedicato alle “sentenze sfavorevoli”. Con tre cittadini che battono il Comune dopo una lunga controversia e i soldi che escono dalle tasche di tutti.