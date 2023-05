Sabato 13 Maggio 2023, 12:00

PERUGA - Ultime schiacciate dell’anno per la Sir Safety Susa Perugia che questa sera alle 19,30 al PalaBarton si gioca il pass per la Challenge Cup contro la Vero Volley Monza. Per i Block Devils è l’ultimo treno per un posto in Europa. Ma quella di oggi sarà anche l’ultima partita da timoniere della Sir per coach Andrea Anastasi. «La mia ultima gara qui a Perugia, penso che ci divertiremo e spero che il pubblico risponda presente. Mi auguro che la gente abbia voglia di venirci a salutare e di venire a salutare una squadra che comunque nel percorso di un anno ha fatto molto bene ed allo stesso tempo certamente non bene in un periodo specifico della stagione. Però dobbiamo anche essere positivi e prendere le cose belle che lo sport ci dà». Anastasi ha chiesto ai suoi concentrazione per una partita che «ha un valore importante» e dove si affrontano due delle protagoniste della stagione. La Sir, dopo una settimana piena di lavoro a Pian di Massiano, ha svolto sedute tattiche e tecniche e questa mattina ha in programma una rifinitura finale. Occasione per scegliere la formazione da mandare in campo al fischio di inizio. Possibile ipotizzare una formazione di partenza con Giannelli in regia, Herrera in diagonale, Flavio e Russo coppia di centrali, Leon e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero. Dall’altra parte della rete Monza si presenta al PalaBarton con il roster al completo e forte di un ottimo playoff challenge disputato. Anche coach Eccheli dovrebbe confermare gli stessi sette della semifinale con Cachopa in regia, Grozer in diagonale, Galassi e Di Martino centrali, Maar e Daviyskiba schiacciatori di posto quattro e Federici libero. Monza arriverà a Perugia determinata a fare la voce grossa. «Siamo all’epilogo della stagione – ha detto coach Eccheli - e ci giochiamo una finale che, pur non assegnando un titolo, per noi è molto importante. È la fine di un percorso che abbiamo affrontato con serietà, entusiasmo ed il desiderio di arrivare dove siamo arrivati. Dovremo giocare al massimo per rispetto del nostro lavoro e delle fatiche che abbiamo fatto. La partita è difficile, perché Perugia si è laureata Campione del Mondo ed ha vinto la stagione regolare». Sono ventinove i precedenti tra Perugia e Monza, con ventitre vittorie della Sir e sei affermazioni della Vero Volley Monza. L’ultimo confronto diretto lo scorso 19 aprile a Monza nella fase a girone della Challenge Cup con vittoria dei bianconeri in tre set (22-25, 22-25, 29-31).