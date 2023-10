Serse Cosmi si alza dalla panchina e si scalda per le elezioni a Perugia. «Bandecchi? Della città si occupino i perugini»

PERUGIA - Serse Cosmi si alza dalla panchina e si scalda per le elezioni di Perugia: su Instagram presenta il suo progetto Playtime Perugia.

L'uomo di Ponte San Giovanni in un video sul social attacca subito Stefano Bandecchi, anche se senza nominarlo: «Ultimamente vedo il sindaco di Terni occuparsi di questioni perugine. Mi pare giusto che di Perugia ce ne occupiamo noi di Perugia». E lancia le parole chiave: «Perugia, cultura, sport, creatività, scuola, libro, gioco, calcio, divertimento: il progetto che voglio lanciare è Playtime Perugia. Facciamolo insieme per Perugia».

Con lui anche Alessandro Riccini Ricci, che dà appuntamento a tutti i «portatori sani di idee» per venerdì 27 ottobre al cinema Zenith. Si parla quindi di un progetto che probabilmente darà una mano e un supporto nell'area di centrosinistra: prove tecniche di candidatura? Di certo, un derby politico Perugia-Terni, anche se con l'ex grifone Davide Baiocco nell'altra metà campo, mai così sentito.

