PERUGIA Nessun allentamento delle misure strette già in atto nel Piano Scuole per l’anno scolastico 2021-22 approvato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) della Regione Umbria. In un allegato di 12 pagine sono state stabilite le procedure che in gran parte ricalcano quanto previsto in campo nazionale. Ecco comunque i punti salienti della procedura operativa che nella sua fase inziale ricalca quella della fase 3. Per quanto riguarda la segnalazione diretta di uno o più casi positivi in ambito scolastico, le comunicazioni verranno immediatamente prese in carico dal Dipartimento di Prevenzione per la gestione del gruppo classe. Come previsto dalla circolare del ministero i compagni dell’alunno positivo sono considerati contatti ad alto rischio dunque si procede con la quarantena: di 7 giorni per i vaccinati con ciclo completo da almeno 14 giorni e test in settima giornata; quarantena di 10 giorni per i NON vaccinati e test in decima giornata; nel caso il tampone prescritto venga rifiutato, il singolo soggetto verrà posto in quarantena per 14 giorni con l'indicazione di segnalare eventuali sintomi suggestivi di COVID al proprio medico curante, senza interferire con le procedure di riammissione applicate al resto del gruppo classe; se la prescrizione del test coincide con un giorno festivo in cui non è possibile effettuare il tampone, il test verrà spostato al primo giorno feriale utile; • la riammissione a scuola di un caso positivo (docente, alunno, personale ATA) è autorizzata esclusivamente a seguito dell'avvenuta negativizzazione (test CLEIA negativo). Asili nido e scuole dell'infanzia (età 0-6 anni). Caso positivo alunno: Tutti i contatti stretti individuati sono sottoposti a tampone antigenico quantitativo (CLEIA) nel più breve tempo possibile (TO); Tutto il gruppo classe-sezione, compresi i collaboratori scolastici se hanno svolto attività di assistenza sul bambino, sarà posto in quarantena e tutti saranno sottoposti a tampone antigenico quantitativo (CLEIA*) dopo 7 o 10 gg dal contatto a rischio, a seconda dello stato vaccinale. Scuole Primarie, Secondarie di I e II grado. Caso Positivo alunno: I contatti stretti individuati effettueranno un tampone antigenico quantitativo (CLEIA) nel più breve tempo possibile (TO); Verrà disposta la quarantena del gruppo classe, esclusi i docenti (salvo diversa valutazione derivante dall'inchiesta epidemiologica), e verrà avviata indagine per verificare altre possibili cause di contagio tra studenti (es. frequentazione fuori dalla classe, condivisione mezzi di trasporto, ecc.); Ciascun docente inserito nel gruppo classe, dopo la segnalazione del caso, dovrà restare in isolamento fino all'esito del tampone di controllo al TO, potrà rientrare dopo l'esito negativo senza ulteriore comunicazione, se positivo resta in isolamento. Per il principio della massima precauzione, verrà ripetuto il tampone dopo 5 giorni dal TO senza interrompere la didattica.