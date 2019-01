Sciroppo e bibite, mix mortale per lo sballo: allarme giovanissimi anche a Perugia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - A portata di mano. E per questo ancora più pericoloso. E’ lo sballo fai da te, che si fa con una bottiglia di vodka o mescolando medicinali e bibite, e che vede protagonisti soprattutto i più giovani. Tredici-quattordici, massimo sedici anni e già vittime della voglia di andare pesantemente oltre le righe.Come non bastasse l’invasione di droghe purtroppo facilmente reperibili anche per loro, con gli spacciatori sempre attenti a modulare quantità e prezzi per poter allargare il “portfolio” a clienti sempre più giovani, ecco l’utilizzo sregolato di prodotti facilmente ritrovatili in tutte le case ad alzare ulteriormente l’allarme.La cosa più difficile è procurarsi uno sciroppo per la tosse e in particolare uno di quelli che contengono codeina, cioè un derivato della morfina. Ce ne sono diversi in vendita nelle farmacie, per i quali (come anche tutti i prodotti a base di codeina) però c’è bisogno della ricetta medica. Ma gli sciroppi si trovano anche su internet, e a quel punto basta una carta di credito chiesta a mamma e papà per farsi arrivare il prodotto direttamente a casa. Una volta che si ha il farmaco basta mescolarlo a una bevanda: gazzosa o Sprite, soprattutto, ma anche altro. Il risultato è potenzialmente devastante. La strada racconta come questi “beveroni” siano presenti nei pomeriggi del fine settimana o nelle serate a tutto sballo dei giovanissimi. Una modalità per ora non particolarmente sviluppata, ma che ha preso piede soprattutto dalla scorsa primavera. Chi si trova a stretto contatto con i giovani, soprattutto chi lavora nel mondo delle discoteche, sottolinea non solo l’età giovanissima dei ragazzi ma anche come certe pratiche siano spiegate e raccontate in maniera quasi ossessiva nei testi dei nuovi idoli dei ragazzini, e in particolar modo gli interpreti della musica trap.L’abuso di codeina può produrre difficoltà respiratorie, tachicardia, crampi addominali, fino alla perdita dei sensi e allo svenimento. Inoltre, essendo un oppiaceo crea inevitabilmente dipendenza.Effetti potenzialmente devastanti, dunque. Ma non solo quelli del mix sciroppo-bibite. Perché sempre il mondo della notte perugino racconta come ci sia un’altra temibile e terribile tecnica che i ragazzini stanno mettendo in pratica: gocce di vodka nel occhi, messe come un collirio sotto le palpebre. Anche in questo caso gli effetti possono essere a lungo andare particolarmente dannosi. Ma per quale motivo ragazzini e ragazzine dovrebbero fare questo uso? «Per raggiungere prima l’ebbrezza della sbornia. Vodka come collirio, una tendenza nefasta che a molti ragazzi sembra un gioco eccitante» dice chi li vede rovinarsi nei fine settimana o nei pomeriggi in giro a bighellonare.