Max Pezzali, il nuovo singolo dedicato a Coccoluto e alle discoteche abbandonate: uscirà solo in radio e su Youtube

Un tour della nostalgia nelle discoteche abbandonate a metà tra la gita scolastica e la visita turistca organizzata. A vestire i panni del professore e della guida turistica è il cantautore Max Pezzali che ha portato tutti in gita con il pullman da Milano a Pavia per un tour delle 'Discoteche abbandonate'. Il protagonista omaggiato in questo tour della nostalgia non poteva che essere il re dei club: Claudio Coccoluto.

Claudio Coccoluto, morto il re dei dj: aveva 59 anni, lottava contro un male incurabile

Max Pezzali, nuovo singolo è dedicato a Claudio Coccoluto

È titolo del nuovo singolo che uscirà il 15 aprile in radio e su youtube, ma non sulle piattaforme, come si usava una volta. Perché l'inedito è proprio un omaggio a quei luoghi protagonisti della vita notturna degli anni 80-90 e 2000, che «hanno avuto - sottolinea Pezzali - meriti culturali pazzeschi e non sono riusciti a reggere l'impatto con la modernità».

Club che Max ha riscoperto grazie al libro foto "Disco mute" e che omaggia con un pezzo scritto con Jacopo Ettorre e Michele Canova, che ne ha curato anche la produzione. Il pezzo è accompagnato da un video con testimonianze dei dj più famosi ed è dedicato a Claudio Coccoluto.