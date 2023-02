Movida violenta: Perugia, botte in un locale e blitz in altri 20 per alcol e orari

PERUGIA - Botte in un locale, controlli in altri venti. Un fine settimana intenso di controlli da parte della polizia sul fronte movida vista anche la compresenza del carnevale e dunque l’organizzazione di molte feste in maschera.

I controlli, predisposti dal questore Giuseppe Bellassai, come al solito hanno riguardato non solo il centro storico ma anche i locali della periferia.

In uno di questi, secondo quanto si apprende, si sono vissuti alcuni momenti di tensione per un paio di scazzottate nel corso della serata ma subito sedate dal personale della security.

Gli agenti hanno effettuato pattugliamenti in tutte le aree del centro, al fine di scoraggiare i fenomeni legati agli schiamazzi e a prevenire situazioni di degrado urbano.

Numerosi anche gli esercizi pubblici controllati dal personale della polizia locale, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle normative relative alle fasce orarie per la vendita e somministrazione di alcolici, oltre, ovviamente, al divieto vendita di bevande alcoliche ai minori.

Nell’ambito dei servizi del fine settimana, sono state identificate 1539 persone, controllati 385 veicoli. Sono stati, invece, 21 gli esercizi pubblici monitorati al fine di verificare la presenza di persone pregiudicate e per vigilare circa il rispetto del limite orario per la somministrazione di bevande alcoliche.