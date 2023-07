Roma, in via Aversa al Prenestino spunta un murale in ricordo del conduttore romano Massimo Marino

Era diventato l’icona della notte romana. Con il suo programma Vivi Roma tv (testata free press Vivi Roma magazine) “pubblicizzava” i locali, i ristoranti e le discoteche notturne della capitale per farli conoscere al pubblico dei nottambuli romani. Scomparso prematuramente nell’aprile del 2109 a 59 anni, era conosciuto anche per aver portato la sua “romanità” di periferia (cresciuto al Tufello) nei film di Verdone (Grande, grosso e Verdone). «Quando lo vidi in tv per la prima volta rimasi ipnotizzato dalla sua personalità piena di vita e intraprendente. Lo volli conoscere. E quando ne ebbi l' occasione lo feci subito debuttare nei panni di un cinico cassamortaro in "Grande, Grosso & Verdone” il ricordo Carlo Verdone.

A firmare l’opera “Massimo Pacificatore” realizzata in Via Aversa 11 inaugurata lo scorso mercoledì, i due street artist Diamond (nome d’arte di Stefano Biagiotti, nato a Roma nel 1977) e Solo (Flavio Carbonaro del Trullo, romano classe 1982) autore si molte opere d’arte in Italia e in giro per il mondo tra cui Parigi, Praga , Berlino Miami Londra e New York. "Bella frate', a frappè" il suo modo di “firmare” le interviste per pubblicizzare i locali romani che ancora oggi a distanza di ani lo ricordano con affetto: «Essere riuscita a ricordare Massimo Marino con un murale nella città che ha tanto amato, difeso e rappresentato è un segno importante, la prima delle iniziative in memoria che ho in progetto di realizzare.

Averlo fatto rivivere sul muro di casa nostra non ha prezzo» le prole di Miria Maiorani, direttrice del ViviRoma.