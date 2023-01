Roma, con il doppio taglio non si entra in discoteca (ma c'è un trucco)

Facile dire: «Stasera vado a ballare». Quando li vedi chiudersi in camera e passare ore davanti allo specchio, non è per pura vanità (oddio c’è anche quella), ma perché oggi per un ragazzino che vuole andare in discoteca - specie in quelle più rinomate di Roma nord - servono accortezze che neanche alla notte degli Oscar.

Figli in discoteca e genitori autisti (esausti)

Metti, ad esempio, che tuo figlio segua la discutibile moda del doppio taglio: rasatura ai lati e maxi ciuffo centrale, odiatissima dai genitori e amatissima dai millenials. Ecco, già quello è un problema: perché nella maggior parte dei locali “in”, quel tipo di capigliatura è totalmente bandita. E allora che fare? Sui social - Tik Tok in primis - esistono dei tutorial che insegnano a coprire la rasatura troppo vistosa per evitare di essere rimbalzati dai buttafuori. Se dal vostro bagno spariscono, ad esempio, tinture spray per capelli o ombretti sappiate che finiscono sulle loro teste. E così per i tatuaggi. Collo, viso, mani: chi li ha, non entra. Anche in quel caso si ricorre all’armadietto di mamma: una bella passata di fondotinta e il gioco è fatto. Sull’abbigliamento poi la lista dei divieti è infinita: tuta, jeans con il risvolto, canotta. E se dopo tutto questo, la febbre del sabato sera non gli è passata, lasciate perdere: sono incurabili.