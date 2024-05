Venerdì 24 Maggio 2024, 19:27

Un rocambolesco incidente stradale, fortunatamente senza gravi conseguenze, si è verificato oggi pomeriggio in via Pantanaccio, a Latina.

Per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale, una Renault Clio guidata da un ragazzo ha centrato un'Opel Corsa parcheggiata a bordo strada, ribaltandosi su di un fianco.

Immediato l'intervento di un'ambulanza del 118: fortunatamente, però, nessuno è rimasto ferito e il mezzo di soccorso è tornato all'ospedale Santa Maria Goretti senza nessun a bordo.

Sul posto anche gli agenti di polizia locale, intervenuti per i rilievi del caso.