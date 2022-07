Scherma, a El Cairo l'Italia batte gli Usa e Alessio Foconi è per la quarta volta campione del mondo

Alessio Foconi è per la quarta volta campione del mondo. Il fioretto maschile a squadre, dopo gli Europei, è medaglia d'oro anche sul podio iridato di El Cairo. Una doppietta storica che fa il paio con la vittoria delle ragazze del fioretto. E come le donne, anche il team maschile composto da Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Tommaso Marini e Guillaume Bianchi, festeggia la seconda vittoria internazionale di fila dopo quella di giugno in Turchia. Delle otto medaglie conquistate dalla spedizione italiana in Egitto, tra cui le due d'oro arrivate proprio nell'ultimo giorno grazie al fioretto a squadre maschile e femminile, c'è anche l'argento del folignate Santarelli nella spada maschile che si è inchinata solo alla Francia campione in carica.



La finale con gli Stati Uniti è stata appassionante e tirata, con l'Italia sempre in vantaggio sin dalla prima stoccata. Il percorso degli Azzurri era cominciato senza problemi nel primo turno contro l'Uzbekistan (45-31) e poi era proseguito con la facile vittoria sul Brasile (45-17). Nei quarti di finale la banda tricolore si è sbarazzata della Corea del Sud con un netto 45-30 e poi in semifinale del Giappone 45-33. Contro i nipponici Foconi e compagni hanno sofferto solo nella fase iniziale con il Giappone avanti addirittura 9-3 ed in vantaggio fino al 12-11. Poi la rimonta italiana ha creato un gap insormontabile per i rivali. Finale quindi contro gli Stati Uniti, che nell'altra semifinale avevano battuto la Francia con un tiratissimo 45-44. L'Italia apre d'autorità con Marini contro Massialas (5-2) poi con Garozzo contro Emmer (10-5). Foconi ritrova Itkin che lo aveva eliminato nell'individuale e Alessio tiene bene 15-10. Strepitoso Marini contro Emmer (20-13) poi Foconi deve rispondere alla reazione di Massalias che infila quattro stoccate ma poi si chiude sul 25-21 per l'Italia.



L'assalto tra Garozzo e Itkin è duro e decisivo. L'americano prende un giallo per un colpo a Garozzo (nel primo assalto aveva colpito anche Foconi proprio alla prima stoccata) e l'azzurro riesce a tenere sul 30-26. Regolare l'ultimo assalto di Foconi con Emmer (35-31) e quello di Marini con Itkin (40-32). A chiudere è ancora Garozzo che regala il punto decisivo del 45-39 contro Massialas. Per il fioretto maschile a squadre resta la sola e unica 'macchia' del terzo posto in Coppa del Mondo proprio a El Cairo. Perchè per il resto in questa stagione sono arrivate solo vittorie. In CdM a Plovdiv, Parigi e Belgrado. Poi agli Europei di Antalya e adesso ai Mondiali. Per Foconi una fantastica doppietta Europeo-Mondiale e il quarto oro iridato complessivo dopo quello a squadre di Lipsia 2017 e i due a Wuxi 2018, senza dimenticare il bronzo sempre a squadre ai Mondiali di Budapest 2019. La gara del fioretto maschile a squadre ha ufficialmente chiuso i Mondiali di El Cairo con il passaggio di consegne nelle mani del presidente della Fis, Paolo Azzi, visto che l'edizione 2023 dei Mondiali di scherma si disputerà a Milano.