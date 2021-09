Santi, Poeti e Calcio a cinque: Francesco Lancia presenta il libro al Clt e ricorda i suoi trascorsi sportivi

Venerdì 3 Settembre 2021, 17:27

TERNI - Un'ora di leggera ironia. Anzi leggerissima. Francesco Lancia ha presentato nella biblioteca del Clt, Circolo Lavoratori Terni, il libro edito da Rizzoli "Santi, poeti e lavoratori autonomi". Prima dell'iniziativa, però, ha ricordato come da ragazzo frequentasse il Circolo regolarmente, giocando con la squadra del Calcio a cinque. Così il presidente del Circolo, Giovanni Scordo gli ha donato una maglia dove sulle spalle campeggia il nome Lancia: «Per una volta mi sento come Messi», scherza lo scrittore.

APPROFONDIMENTI EVENTI "Giove women's strength games", donne sul ring per... SPETTACOLI Francia Lancia, debutto in casa: «Ho realizzato il sogno... L'ESTATE TERNANA NON FINISCE MAI Francesco Lancia, il debutto nella sua TerniFotogallery Angelo...

Il libro traccia alcune biografie che, come afferma lo stesso autore sulla copertina, sono di italiani illustri travisate con testi inediti mai scritti. Da Leonardo Fibonacci a Caterina da Siena, da Cristoforo Colombo a Giuseppe Verdi e così via. Francesco Lanca, conosciuto come autore e voce del programma di radio Deejay "Chiamate Roma triuno triuno" insieme al Trio Medusa, e poi come conduttore televisivo, grazie alla sua arte dell'improvvisazione, interagisce per oltre un'ora con il pubblico presente, mentre legge la biografia di Cristoforo Colombo.

Insomma si chiude così la due giorni nella conca che lo ha visto protagonista, mercoledì sera pure dello spettacolo all'Anfiteatro Fausto: «A giugno ho terminato l'esperienza con il Trio perché ho deciso di trasferirmi con la mia compagna a Milano -rivela Francesco Lancia- nel frattempo Linus mi ha offerto di partecipare al programma Frank e Ciccio che partirà da lunedì sei settembre alle ore 16. Un'ora tutti i pomeriggi fino al venerdì».

Dopo il firma copie, il presidente Scordo lo ha accompagnato in una visita in piscina diversa da quella che l'ex atleta del calcio a cinque ricordava.