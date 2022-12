Sanità, al via gli investimenti dei privati, i commenti di Ternana Calcio e Nevi (Fi)

TERNI La notizia del Piano Fabbisogno della rete ospedaliera umbra corre veloce, e non tardano ad arrivare le prime reazioni. Secondo le decisioni prese per il mondo della sanità, ci sarà infatti la possibilità di aumentare il numero di posti letto in ospedale, aprendo di molto le possibilità anche al privato, come lo stesso sindaco Latini ha dichiarato: «Ferma restando la priorità per il sistema della sanità pubblica, ritengo che questo criterio di riequilibrio, che interessa anche il settore privato complementare, rappresenti un’occasione per chi vuol fare sanità privata nel nostro territorio, anche in considerazione delle progettualità presentate».

Dalla Ternana Calcio le reazioni sono di piena soddisfazione: «Siamo sempre stati e restiamo tutt’ora disponibili a portare avanti con entusiasmo il progetto stadio / clinica, nella consapevolezza della sua correttezza e fattibilità tecnico procedurale» dichiarano; «Finalmente una decisione giusta, una valutazione dovuta come risposta all’operazione stadio-clinica, e al conseguente interesse pubblico. Adesso la palla passa al Comune di Terni».

Non manca il sostegno di Raffaele Nevi, Forza Italia: «Spero vivamente che la proposta del presidente Stefano Bandecchi possa riavviarsi in modo celere e realizzare il sogno di avere a Terni un nuovo stadio e una nuova struttura sanitaria al servizio del territorio e della sanità pubblica», dichiara, «Dobbiamo continuare a lavorare per una città che sia sempre più attrattiva per gli investimenti dei privati, nella consapevolezza che questo sia l’unico strumento per creare sviluppo e occupazione». E se le polemiche non sono mancate, secondo Nevi ci sono a sostegno gli esempi andati a buon fine, come il caso Tulipano o il Palasport.