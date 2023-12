San Venanzo e Parrano, arrivano 600 mila euro di finanziamento per migliorare la sanità di prossimità

SAN VENANZO La sanità è un macro tema che interessa tutti i cittadini, soprattutto quando si tratta di renderla più accessibile, più a portata di mano. Le novità riguardano i Comuni di Parrano e San Venanzo, che sono stati inglobati nel progetto “Borghi d’argento” e hanno ottenuto un finanziamento di 600 mila euro. Il piano è mirato ad attivare alcuni servizi e infrastrutture sociali a favore degli utenti, in particolare modo quelli anziani. A essere implementati sono anzitutto i servizi domiciliari di assistenza sociale e socio-sanitaria, non solo per quanto riguarda il personale, ma anche a proposito delle modalità di accesso al servizio. Si parla di assistenti sociali, psicologi, infermieri, educatori che supportino, qualora se ne riscontri l’esigenza, i caregiver. Dei 600 mila euro, inoltre, 50 mila sono destinati al potenziamento della farmacia comunale di Parrano, che offre anche servizi a domicilio o tramite telemedicina, insieme alla possibilità di effettuare ecodoppler, analisi del sangue, controllo della pressione e, non ultimo, ambulatorio psicologico, essenziali per le zone più lontane dal capoluogo di provincia e dai centri maggiori. Questo è dunque uno dei casi in cui si investe per far crescere la sanità di prossimità, in una fase in cui si parla principalmente di depotenziamento e privatizzazione delle strutture sanitarie.

