Ultima partita dell'anno per la Polisportiva Campitello: «L'ambiente familiare fa la differenza», e non solo a Natale

TERNI Per la Polisportiva Campitello l’ultima partita dell’anno sarà quella con il San Venanzo, domenica 17 dicembre, partita che rappresenta la contesa tra la seconda e la terza forza del torneo di Promozione. Ma tempo di Natale, spesso, significa stringere i rapporti umani; questo è accaduto per i componenti e gli affezionati della Polisportiva, che hanno colto l’occasione di una cena per augurarsi buone feste per ribadire lo spirito che li tiene uniti, per scambiarsi doni e «la promessa di proseguire sul cammino tracciato». Secondo il presidente della società Cristiano Castellani «Ciò che fa la differenza è l’ambiente familiare», frase che è quasi un motto per chi conosce il mondo dei rossoblu, composto di 310 tesserati. Particolarmente sentito tra i presenti il momento di ricordo di Lorenzo Scorteccia, atleta della Polisportiva venuto a mancare improvvisamente a 24 anni, con le parole del capitano Federico Silvestri: «Prima di ogni partita ci raduniamo, vicino alla porta. Fin quando ci sarà il sottoscritto, questo gesto verrà portato avanti in suo onore». «Il merito va condiviso con tutti» ha ricordato ancora il presidente, con una menzione speciale agli sponsor e ai dirigenti, tra cui si è distinto Sergio Montesi, che ha tagliato il traguardo di cinquant’anni di fedeltà rossoblu.

