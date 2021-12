San Silvestro tragico sulle strade: a Umbertide pensionato muore in bici travolto da un'auto a 50 metri da casa. A Città di Castello gravisssimo automobilista romano

UMBERTIDE - Sangue sulle strade dell'Altotevere. Nel pomeriggio di San Silvestro un pensionato ha perso la vita sulla vecchia “Tiberina”, alla periferia di Umbertide, travolto da un'auto a cinquanta metri da casa. L'uomo si era fermato a parlare con un conoscente, dopo essere stato in visita alla sorella per gli auguri di Capodanno. Ripartendo in bicicletta, lo schianto con una Bmw che stava procedendo in direzione Perugia. Rilievi della Polstrada tifernate.

In mattinata, la squadra dei vigili del fuoco di Città di Castello è intervenuta per un incidente accaduto lungo la corsia nord delle E45, all'altezza dell'uscita di Santa Lucia. Coinvolta una sola automobile, a bordo una persona, trasferita in condizioni molto gravi in ospedale dal 118. Il ferito è un uomo di 58 anni, residente a Roma.