San Gemini, tamponamento nella galleria Collecapretto direzione nord: sei auto coinvolte Poco dopo altro incidente nell'altra corsia

Tamponamento nella galleria Collecapretto nel comune di Sangemini.

Sono rimaste coinvolte sei auto anche se non ci sarebbero feriti gravi. Solo una persona è dovuta ricorrere alle cure del 118.

Sul posto una squadra dalla centrale dei vigili del fuoco opera all'aingresso della galleria sulla E45 direzione nord. I vigili del fuoco specificano che «visti i rallentamenti causati dal sinistro all'interno della galleria, che a causa di lavori è in questo periodo a doppio senso, si è registrato un altro tamponamento nella corsia opposta, direzione sud, tra due autovetture. Da notizie non si registrano feriti e sul posto si sta portando la squadra di Amelia per la messa in sicurezza delle autovetture».