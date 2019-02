Sia ripristinata la fermata della linea 5 che interessa una zona, quella di Acquavogliera, dove risiedono circa mille

persone tra cui giovani, studenti, disabili e molti anziani che hanno necessità di utilizzare l’autobus per muoversi liberamente, ma anche per quelle piccole azioni quotidiane, come fare la spesa, che altrimenti risulterebbero problematiche”: lo chiede il capogruppo della Lega dell’Assemblea legislativa, Emanuele Fiorini.



“Bisogna trovare una soluzione – prosegue il leghista – per sopperire a questa mancanza e garantire la copertura del servizio nella zona di Acquavogliera. Il punto di fermata oggi più vicino, infatti, è troppo distante e raggiungibile solo camminando sul ciglio della strada statale, al confine tra i comuni di Terni e San Gemini, in un percorso piuttosto pericoloso soprattutto di notte”. © RIPRODUZIONE RISERVATA