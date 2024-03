Incendio in una rimessa di autobus questa notte in via Castel di Leva. Le fiamme divampate dal capannone della "Greentour International" - una società di noleggio autobus - hanno distrutto 4 auto, un pullman, una moto e una roulotte. L'allarme è scattato a mezzanotte tra il 21 e il 22 marzo.



Le fiamme alte e il fumo hanno allarmato i residenti del quartiere che hanno avvisato i soccorsi. Fortunatamente non si sono registrati feriti.