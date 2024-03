Follia in un centro commerciale: autobus sfonda il parapetto, ferita una donna

GUBBIO - Follia nel parcheggio di un centro commerciale. Con un autobus che sfonda il parapetto del parcheggio, travolge due auto e ferisce una donna.

La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Gubbio è stata allertata nel pomeriggio di martedì per un incidente che ha coinvolto un autobus. Il mezzo per cause da accertare, è andato a colpire lo stabile di un centro commerciale dopo aver colpito due auto in sosta. Sul posto anche l'autogrù dalla centrale di Perugia. Una signora che sostava in auto è stata presa in cura dal 118 giunto sul posto.