Rifiuti, per la modifica degli impianti di Gubbio la Regione impone la Valutazione d'impatto ambientale

GUBBIO - Per la modifica degli impianti di trattamento rifiuti servirà la Valutazione d'impatto ambientale. Lo hanno stabilito gli uffici della Regione, che hanno concluso i procedimenti di Verifica di assoggettabilità a Via dei progetti di modifica degli impianti a Padule e Ghigiano di Gubbio, presentati dalle società Maio Tech e Colacem.

Riguardano, rispettivamente la modifica di un impianto di trattamento rifiuti e di uno di produzione di cemento. La Regione spiega che pur avendo acquisito dai Servizi regionali interessati e da Arpa Umbria pareri di non assoggettabilità a Via per la mancanza di impatti ambientali significativi e negativi, sono stati entrambi sottoposti a necessità di Valutazione d'impatto ambientale per la miglior tutela dell'interesse pubblico.

Il Servizio regionale, dopo aver operato i necessari approfondimenti istruttori, ha ritenuto non superabile la

richiesta dell'Autorità sanitaria locale di sottoporre i progetti a Via «in quanto meritevoli di ulteriori

approfondimenti in ordine ai possibili effetti sulla salute della popolazione interessata». Sulla base dei provvedimenti adottati, le due società dovranno presentare una nuova istanza di procedura di autorizzazione unica regionale (Paur) comprensiva di Valutazione di impatto ambientale. Fino all'esito favorevole di tale procedura le modifiche progettate non potranno essere realizzate e gli impianti esistenti dovranno

essere gestiti nel rispetto delle Autorizzazioni integrate ambientali vigenti e del Piano di monitoraggio e controllo approvato.

Regione Umbria e Arpa «assicurano, come sempre, il costante monitoraggio del rispetto dei valori limite delle emissioni autorizzate, per la tutela dell'ambiente e della salute delle popolazioni interessate, in particolare, della qualità dell'aria, con sistemi di monitoraggio in continuo conformi alle migliori tecniche disponibili».

