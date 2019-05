Si ribalta camion di gelati, chiusa strada a Città di Castello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CITTa'DI CASTELLO - Sabato 1 giugno la strada provinciale 221 di Lerchi che collega Città di Castello ad Arezzo, sarà chiusa al traffico dalle ore 8 per consentire il recupero di un mezzo pesante che giovedì mattina, a causa del maltempo, si ribaltato all'interno di un appezzamento agricolo che costeggia la strada. L'incidente per il quale non si segnalano feriti, non ha intralciato il traffico in quanto l'automezzo si trova completamente all'esterno della "provinciale". Per rimuovere il camion che trasportava gelati destinati allo smaltimento, dovrà intervenire una gru. Le operazioni potrebbero terminare intorno alle 13 e la Provincia di Perugia, proprietaria della strada, in accordo con la polizia stradale ha deciso di procedere all'operazione di sabato, quando il traffico pesante è più limitato. Si consiglia per chi viene da Arezzo di utilizzare il percorso alternativo Vingone-Cerbara-svincolo piastra logistica; mentre da Città di Castello è previsto il rientro sulla E45 con uscita a San Sepolcro.