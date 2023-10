La Regione Umbria a Bruxelles per rilanciare il "turismo dell'olio"

PERUGIA - La Regione Umbria a Bruxelles. Prima tappa un incontro organizzato per cercare partner utili relativi ad un progetto di cooperazione sull'oleoturismo, da presentare tra la fine del 2023 e l'inizio del prossimo anno. L'incontro durante la “settimana europea delle regioni e delle città”.

“Liquid gold: promoting olive routes for sustainable tourism”, questo il titolo dell'appuntamento allo Square -

Brussels Convention Centre, che ha messo al centro l'importanza economica, culturale e turistica dell'olio, promosso attraverso strade e itinerari, per i popoli del Mediterraneo e per sviluppare un turismo, rivolto anche ai paesi extra europei, sempre più sostenibile.

Circa 50 le persone in rappresentanza di molti paesi e regioni europee che hanno partecipato all'incontro dimostrando come quello relativo all'olio sia un tema molto vivo in ambito di turismo esperienziale, come hanno sottolineato i

rappresentanti di Sviluppumbria e del Politecnico delle Marche, presente come partner marchigiano del progetto.

Sviluppumbria ha infatti firmato un accordo di cooperazione con l'omologa agenzia di sviluppo delle Marche, Svem, per fare delle attività in comune, tra le quali dei progetti europei.