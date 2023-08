Venerdì 4 Agosto 2023, 08:39

Un “remix” di misure già sperimentate per un intervento a tutto campo inedito a sostegno delle imprese, anche piccole e micro. La Regione ha varato una manovra con un monte risorse minimo di 20 milioni e altri 17 erogabili in futuro tramite otto bandi. «Una manovra che dimostra la grande attenzione che abbiamo per le imprese che sono al centro dell’azione politica della Regione», spiega la governatrice Donatella Tesei. Innovazione-ricerca, investimenti produttivi e internazionalizzazione i filoni con cui le imprese, coi loro progetti, dovranno misurarsi.

Approvati i criteri e definito il cronoprogramma, “Remix” si esplicherà tramite bandi che saranno pubblicati da settembre. «Un intervento chiaro nelle modalità e nei tempi – aggiunge l’assessore regionale Michele Fioroni - perché sappiamo bene che pianificare con certezza gli investimenti è importante tanto quanto ricevere un supporto finanziario per realizzarli». Un modo per affiancare imprese di tutte le dimensioni. «Questo affinché possano ammodernarsi ed espandersi, diventando competitive anche a livello internazionale», aggiunge Tesei. Il nome della manovra “Remix” è legato alla volontà di recuperare e dare continuità ad azioni già sperimentate, come Smart Attack, bando Ricerca e azioni per l’internazionalizzazione. I bandi saranno differenziati a seconda della taglia di investimento proposta, con la novità della versione Small. «Tale bando sarà dedicato solo alle microimprese dell’artigianato e del commercio – spiega Fioroni - e favorirà il loro accesso al credito e la possibilità di finanziare piccoli investimenti». Previsto anche un bando voucher innovazione per le imprese più dimensionate.

Nel dettaglio, la manovra prevede 3 filoni principali, Innovazione Ricerca, investimenti produttivi ed export. Quanto al primo filone, a settembre uscirà il bando “Ricerca”, destinato a PMI e grandi imprese che realizzino progetti di ricerca industriale e forma sperimentale, sia in forma singola che congiunta, col coinvolgimento delle Pmi che per la prima volta potranno beneficiare anche di un voucher per servizi di consulenza. Nel filone investimenti, rientrano i tre bandi: Small, Medium e Large, mentre sul versante export si conferma il supporto alle fiere e a progetti integrati che vanno dalla creazione del sito e-commerce all’apertura di show-room o alla realizzazione di analisi per la penetrazione dei mercati stranieri. La Giunta regionale ha infine annunciato che a ottobre sarà riproposta una nuova edizione del bando Myself plus per il sostegno di imprese neo costituite.