Rebecca è tornata a Terni dopo le operazioni negli Usa

Rebecca Antonelli è tornata in Italia e la pagina social dell'associazione a lei dedicata diffonde la foto dell'arrivo all'aeroporto. Per la diciannovenne umbra, di Terni, affetta da una forma tumorale contro la quale sta combattendo, è terminato un soggiorno negli Stati Uniti durato diversi giorni. La ragazza e i suoi genitori, partiti poco dopo le feste di Natale, sono tornati il 25 gennaio. Rebecca Antonelli, a New York, è stata sottoposta a due interventi chirurgici, Il primo, il più impOrtante, è quello con il quale è stata rimossa una massa tumorale accanto alla trachea. Per permettere questo viaggio e i costi di questo intervento, l'associazione, chiamata "Il sogno di Rebecca" ha organizzato anche pranzi, cene, aperitivi e altre iniziative, con lo scopo di raccogliere fondi e denaro da devolvere proprio per la copertura delle spese, piuttosto elevate. Ancora una volta, la città di Terni ha risposto in maniera massiccia e Rebecca Antonelli è riuscita a sostenere anche le spese per questa spedizione americana.

Lei, appassionata di sport e di calcio e tifosissima della Ternana (la squadra della sua città), ha portato con sé negli Stati Uniti proprio una maglia rossoverde delle Fere, dono per lei da parte del cannoniere della squadra, l'attaccante Antonio Raimondo. Ora può pensare a riprendere in mano gli studi universitari e la vita di tutti i giorni.

Così scrivono i suoi familiari: «Conoscendo il “caso”, Rebecca continuerà la sua terapia e tra 6 mesi farà la risonanza magnetica. Noi siamo sempre fiduciosi, ma coscienti che la patologia di cui lei soffre non permette mai di abbassare la guardia. Lei, però, è una roccia e di questo noi ne siamo fieri».