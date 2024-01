Nuova operazione per Rebecca Antonelli, la ragazza di Terni che lotta contro una malattia rara

L'intervento chirurgico è andato bene. Rebecca Antonelli, la diciannovenne di Terni che da anni sta lottando contro una forma tumorale che la attanaglia sin da quando era piccola, è tornata negli Stati Uniti, a New York, proprio per questa nuova operazione alla quale è stata sottoposta. Un'operazione complessa, ma che ha permesso di rimuovere una massa cellulare che si era riformata e che stava prendendo consistenza. Rebecca Antonelli è stata operata quando in Italia erano le ore 19 di lunedì 8 gennaio, ore 13 del fuso orario di New York.

I familiari hanno tenuto informati i ternani attraverso i post sui social media, nei quali hanno anche pubblicato foto e immagini sin dal loro arrivo negli Stati Uniti, ai primi del mese. Lei stessa, nelle foto pubblicate, è apparsa sempre serena e sorridente. Ha portato con sé, in America, la maglia della squadra di calcio della Ternana, quella numero 9 indossata dal bomber rossoverde Antonio Raimondo e autografata da lui, la stessa maglia che la ragazza ha mostrato fiera dopo l'inetervento, in un'immagine diffusa dai familiari nei giorni successivi all'intervento e dopo il risveglio dall'anestesia totale. «Possiamo dire - comunicano dagli Stati Uniti Graziano Antonelli e Simona Finestra, i genitori della ragazza - che l'intervento di Rebecca è andato bene. E’ stata tolta la parte di massa vicino alla trachea. il Professor Waner è molto soddisfatto ed ovviamente anche noi. Speriamo che questo sia l’ultimo, in quanto nostra figlia a tutto il diritto di vivere una vita serena. Ringraziamo veramente tutti perché senza il loro sostegno tutto ciò non sarebbe accaduto. Grazie di cuore a tutto il popolo ternano e non».

Un popolo ternano che ha sostenuto economicamente la famiglia per questo nono intervento negli Stati Uniti, con iniziative di solidarietà e cene e pranzi di beneficenza in cui sono stati raccolti i fondi per contribuire alle spese del viaggio, dell'intervento chirurgico e della degenza. Che poi, non sono state altro che le ultime messe in atto, di una serie di tante iniziative che da anni la città di Terni, la Ternana calcio, i tifosi e l'associazione Terni col cuore stanno attuando proprio per sostenere la battaglia di Rebecca Antonelli e la sua associazione (Il sogno di Rebecca) che si occupa proprio della raccolta fondi per sostenere i costi molto onerosi.