TERNANO Rivoluzione soft ai vertici della Ternana. Stefano Ranucci non lascia la presidenza ma viene chiamato ai vertici dell'Università degli studi Unicusano come presidente del consiglio di amministrazione e quindi avrà meno tempo per seguire l'attività di massimo dirigente. Una nota della società precisa, infatti, che il manager sarà chiamato «a essere più presente nel campus romano sia nell'ordinaria amministrazione sia per seguire all'estero i progetti internazionali». Le funzioni di massimo dirigente, quando Ranucci non potrà esserci, verranno ricoperte dal club manager Paolo Tagliavento. Ranucci, che mantiene la carica e con essa i poter di firma, tiene a precisare che «avrà sempre un costante contatto con lo staff tecnico e tutti i quadri della società i quali saranno anche presenti a Roma per confrontarsi con lui sugli aspetti amministrativi».