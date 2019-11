Non solo il caso della violazione degli account del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. A quanto si apprende da ambienti di Viale Mazzini, alcuni mesi fa anche gli account dei vertici aziendali della Rai sono stati oggetto di attacchi informatici, che sono stati prontamente denunciati alle autorità competenti. Non è chiaro se gli episodi siano o meno, in qualche maniera, collegati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA