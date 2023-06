Quintana, il Cassero ha scelto: Marco Diafaldi sostituirà Luca Innocenzi

Sabato 10 Giugno 2023, 10:11







Il rione Cassero ha scelto: il Pertinace supplente, dopo il passo indietro, dopo la rissa alle prove, per la Sfida di sabato 17 di Luca Innocenzi, è Marco Diafaldi. Lo ha deciso il Consiglio della Torre Merlata, guidato dal priore Fabio Serafini nel corso di un Consiglio convocatro nella tarda serata di venerdì. Quindi, ipoteticamente, Marco Diafaldi oltre a conoscere la Giostra della Quintana, dove ha esordito nel 2015 con La Mora indossando poi i colori dell’Ammanniti nel 2019 e dello Spada nel 2020, è stato anche nel 2022 cavaliere del Rione Verde al Palio Faentino, dove ha sostituito il cavaliere ufficiale Nicolas Billi a seguito di un un caduta in prova. Quest’anno è rimasto primo fantino del verde e poi ha corso a Narni per i colori del terziere Santa Maria.