PERUGIA - Due squadre dei vigili del fuoco sono intervenute nella notte per un incendio che ha interessato il quadro elettrico all'interno di un capannone nella zona industriale dei Loggi, a Ponte San Giovanni. Sul posto anche i carabinieri. Sembra che le fiamme si siano sprigionate a causa di un corto circuito. Intervento notturno anche per le fiamme che si sono sprigionate in un appartamento a Città della Pieve.

Marted├Č 24 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:00



© RIPRODUZIONE RISERVATA