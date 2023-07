«Pronto polizia? Correte ho visto una pantera». Ricerche alle porte di Perugia

Ha notato un grosso felino nero aggirarsi nella compagna vicino alla sua abitazione e ha chiamato la polizia. Gli agenti, giunti sul posto, in strada Madonna di Fiano, a Perugia, hanno preso contatti con la donna, la quale ha spiegato loro di aver notato una pantera camminare nel terreno vicino all'abitazione. Ha poi mostrato ai poliziotti un video fatto con il telefono dove si vedeva un grosso felino nero - verosimilmente, spiega la questura, un gatto selvatico - aggirarsi in lontananza verso un'area boschiva vicina. Gli agenti, dopo aver allertato i vigili del fuoco e la Asl, hanno svolto una perlustrazione della zona senza però riuscire a rintracciare l'animale. Terminate le ricerche, i poliziotti hanno tranquillizzato la donna, invitandola a richiamare in caso di nuovo avvistamento.