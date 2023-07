Operaio ternano accende un mutuo per comprare la cocaina e rivenderla

TERNI E’ stato arrestato un operaio ternano di 48 anni, fermato durante un controllo a Città Giardino, a seguito di segnalazioni anonime. La sezione antidroga della squadra mobile, impegnata in servizi di osservazione nella zona di Città Giardino - a seguito di segnalazioni anonime di residenti che avevano notato un andirivieni sospetto di persone nel loro quartiere – ha fermato un’auto giovedì pomeriggio, verso le 18.30, con a bordo un uomo; i poliziotti si erano insospettiti dai vari giri che aveva fatto e hanno deciso di intervenire. Come da prassi, gli agenti, dopo averlo identificato ed aver notato il suo inusuale tremore, gli hanno chiesto se avesse dello stupefacente con sé, e l’uomo ha ammesso di avere un po’ di hashish a casa, situata nei pressi, per uso personale. Mentre stavano per entrare nell’appartamento, l’uomo ha detto di avere anche della cocaina ed ha indicato un pensile della cucina dove ne teneva mezzo etto in un involucro di cellophane. Oltre alla cocaina e a tutto il materiale per il confezionamento, sono stati trovati anche 10 grammi di hashish e bilancini di precisione. Informato il magistrato di turno, l’uomo è stato arrestato e nella direttissima di venerdì, il giudice del Tribunale di Terni ne ha convalidato l’arresto, disponendo la misura dell’obbligo di dimora. Durante il rito direttissimo, l’uomo – con dei vecchi precedenti per maltrattamenti in famiglia – ha anche dichiarato al giudice di aver dovuto accendere un mutuo per far fronte ai pagamenti nei confronti dei suoi fornitori per tutta la droga che aveva comprato per sé e per i suoi clienti.