Pokerissimo Spal, a Ferrara la Ternana soccombe per 5 a 1

FERRARA - La Ternana naufraga a Ferrara. La Spal vince 5 a 1, un punteggio forse severo ma che conferma l'alternanza di risultati della squadra rossoverde. Gli emiliani tornano alla vittoria dopo oltre due mesi. Lo fanno con una prestazione gagliarda nella quale hanno approfittato degli errori dei rossoverdi, penalizzati oltremodo dalla severità di giudizio del direttore di gara Paterna. Il primo tempo si chiude 2 a 0 per i ferraresi con le reti di Melchiorri, assegnata dopo la visione al var per un presunto fuorigioco giudicato inesistente, e Mancosu su rigore, assegnato per un fallo di mano di Koutoupias, forse esagerato quanto comunque ingenuo.

La Ternana non sta a guardare, alla fine avrà maggiore possesso palla, ma subisce la terza rete con Vido che anticipa Diakitè, spostato nel frattempo da laterale a centrale. Entra Partipilo e accorcia le distanze di testa su cross di Paghera. La Ternana ci crede ma subisce ancora due reti con Da Riva e Vido, una volta rimasta in dieci per l'espulsione per doppia ammonizione di Diakitè.

Una sconfitta che rischia di creare più di un malumore all'interno della società.

SPAL-TERNANA 5-1

SPAL (4-3-1-2): Alfonso; Dickmann, Vicari, Capradossi, Celia (21' st Meccariello); Zanellato (21' st Mora 45'+1' st D'Orazio), Esposito, Crociata; Mancosu (21' st Da Riva); Vido, Melchiorri (31' st Colombo). All. Venturato. A disp. Pomini, Thiam, Zuculini, Almici, Peda, Heidenreich

TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli; Diakité, Sorensen, Capuano (10’ st Defendi), Martella; Koutsoupias (10’ st Partipilo), Proietti (31' st Furlan), Palumbo; Capone (31' st Peralta); Mazzocchi, Pettinari (21' st Paghera). All. Lucarelli. A disp. Krapikas, Rovaglia, Ghiringhelli, Bogdan, Salzano, Boben, Mazza

RETI: pt 14’ Melchiorri, 34’ Mancosu su rigore; st 19 Vido, 30’ Partipilo, 38’ Da Riva, 45’+2’ Vido

ARBITRO: Paterna di Teramo

NOTE: Espulso 36’ st Diakitè per doppia ammonizione. Ammoniti Celia, Palumbo, Koutoupias, Mancosu, Proietti per gioco falloso. Angoli 3-5 per la Ternana. Recupero tempo pt 1' + 1', st 4'