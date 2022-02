Scherma, Elena Ferracuti in Russia per la Coppa del Mondo: «Parto tranquilla, per ora la situazione è sicura»

Tornata ieri da Creta, mezza giornata a Terni e poi subito l'aereo per la Russia. Non c'è un attimo di sosta per Elena Ferracuti, la schermidrice nata a Fermo ma tesserata con il Circolo Scherma Terni che ha partecipato, e vinto, la gara del campionato greco ospite del Florina Fencing Club per preparare al meglio il prossimo appuntamento di Coppa del Mondo. La Ferracuti sarà infatti in pedana a Sochi, in Russia, per la sua seconda prova del circuito internazionale dopo l'esordio di Doha. In un momento in cui le tensioni internazionali e l'escalation della crisi tra Russia e Ucraina sta tenendo il mondo con il fiato sospeso: «Il commissario tecnico ci ha rassicurato che la situazione al momento è tranquilla - dice Elena al Messaggero mentre raggiunge l'areoporto per partire in direzione Sochi - la Federazione ha verificato che ci fossero tutte le condizioni per poter partecipare alla gara e dicono che non ci sono pericoli. Speriamo naturalmente che tutto resti così fino al termine della prova di Coppa del Mondo». La marchigiana del Circolo Scherma Terni, seguita dal maestro Alessandro Bartoli, si è imposta lo scorso fine settimana nella prova del campionato greco dove ha partecipato in qualità di ospite e senza l'assillo del ranking. La gara, infatti, non dava punteggio per la classifica. Ora l'aspetta la sua seconda prova in Coppa del Mondo dopo il buon debutto a Doha con la fase a gironi superata brillantemente e il 50° posto finale.