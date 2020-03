Dopo le pizze i panini e le crostate: per i medici del Santa Maria arrivano pasti da gourmet

“Abbiamo superato tutte le aspettative del caso, siamo arrivati al diciottesimo giorno di consegna di pizze e dolci a medici e infermieri dell’ospedale Santa Maria di Terni”.

In un momento tanto delicato, i gesti di condivisione sembrano diffondere l’antivirus più efficace: la solidarietà. In modi diversi, a volte semplicissimi ma concreti, si riesce persino a portare un sorriso a chi sta affrontando l’emergenza da Coronavirus in prima linea, ovvero a tutto il personale sanitario in trincea.

L’idea è stata lanciata da Marco Palazzo, 42 anni, fotografo, presidente di “Scattando Italia”, attivo sui social e con un bel seguito di followers, che da casa ha ideato il progetto di donare e consegnare pizze appena sfornate a chi sta lavorando nei reparti in emergenza.

«Un atto di riconoscenza per chi ci sta di fatto salvando la vita» - dice Marco. «Ho diversi amici che lavorano in ospedale. Mi raccontano il clima di questi giorni, i rischi che corrono e lo spirito con cui li affrontano. Allora mi metto in contatto con Alina Buzna, che ha una pizzeria. Lei non solo mette a disposizione il suo conto corrente per ricevere le donazioni dei miei followers, ma insieme al fratello Marius consegna le pizze ogni sera alle 19 in punto nei reparti, dopo aver ricevuto l’autorizzazione da parte della direzione generale, con mascherina e guanti».

«La prima volta mi sono commossa - dice Alina- perché i medici non erano informati del regalo che gli stavamo portando e si sono emozionati. E’ stato bellissimo perché ci è sembrato di poter portare loro un sorriso»”. Solo che oltre al denaro, circa 1.300 euro ad oggi, arrivano donazioni diverse: crostate, cornetti, torte e adesso pure panini farciti. «Chi può mette i prodotti che produce»- dice Marco palazzo. Cresce la squadra dei volontari e si arricchisce il menù per medici e infermieri del Santa Maria: si aggiungono le golosità di Giulia Giocondi e da domani anche i panini di Giulio Sforza.

