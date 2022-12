Pignagnoli, la calciatrice licenziata perchè incinta: "Io alla Ternana? Grazie al presidente Bandecchi. Dopo il parto ci penserò seriamente"

Alice Pignagnoli alla Ternana? Il presidente Stefano Bandecchi ha lanciato la proposta. Lei ringrazia. Al momento pensa a sè e al figlio che deve nascere, ma a giugno se ne può parlare. E' arrivata una dichiarazione della giocatrice, portiere della Lucchese, pubblicata dalla Ternana calcio suo propri canali ufficiali. La calciatrice, infatti, messa ai margini dalla sua società da quando ha dichiarato di essere incinta, ha avuto tanti attestati di solidarietà da ogni parte. Ma dalla Ternana ha avuto anche una proposta, quella del presidente Bandecchi che dice: "Se vuole venire da noi, è la benvenuta". Lei racconta i momenti vissuti: "Ho passato giorni davvero difficili e complicati per quello che mi è successo, anche perché, nonostante quello che viene detto e scritto da una parte, si tratta di una faccenda davvero brutta che, in parte, mi ha rovinato la cosa più bella del mondo, ovvero diventare mamma".

Poi, però, arrivano le parole di stima e ringraziamento verso la Ternana. "Venire a sapere che c’è stata una società e c'è stata una persona che ha mosso mari e monti per ingaggiarmi e farmi sentire parte della famiglia Ternana, mi ha commosso e stravolto dal punto di vista delle emozioni". Si dice lusingata dall gesto di Bandecchi e anche dalle parole del vicepresidente Paolo Tagliavento. "Un gesto eccezionale, meraviglioso, un raggio di sole in un momento davvero buio e incomprensibile. Non ho parole per quello che hanno fatto, che mi hanno detto e proposto. Adesso i tempi sono stretti, sono vincolata da un contratto e devo pensare alla mia famiglia, ma ci siamo ripromessi di parlarne a giugno e vedremo quello che accadrà. Ma grazie ancora al presidente Bandecchi. Sono felice che ci siano persone belle e soprattutto normali. Sì,normali. Perché quello che mi è accaduto non ha nulla a che vedere con il buon senso. E per quello che ha tentato di fare una grande società come la Ternana, non ci sono parole".