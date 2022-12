Fuori squadra e senza stipendio perché è incinta. la Ternana calcio: "La prendiamo a giocare noi"

Alice Pignagnoli alla Ternana? Il presidente ha detto di sì. La società rossoverde offre un posto alla calciatrice, attuale portiere della Lucchese femminile e messa fuori squadra e senza stipendio quando ha annunciato di essere incinta. In più, per lei arriva pure un invito del presidente Stefano Bandecchi a vestire la maglia delle Fere: "E' la benvenuta". E' così, che la società rossoverde e il presidente mandano il loro concreto appoggio e sostegno alla ragazza trentaquattrenne, che ha raccontato anche sui suoi canali social la sua triste storia. La giocatrice viene, tra l'altro, da una carriera passata dalla Reggiana al Milan, fino alla Torres con cui ha vinto nel 2021 lo scudetto e la Supercoppa italiana. Sarebbe, tra l'altro, un innesto di grande qualità ed esperienza, per la formazione femminile della Ternana. "Mi dispiace molto per quello che le è capitato - dice di lei Bandecchi attraverso i canali ufficiali della Ternana calcio - e da noi è la benvenuta". Anche il vicepresidente rossoverde, Paolo Tagliavento, conferma la piena disponibilità della Ternana calcio, la cui squadra femminile è nei primi posti della classifica del campionato di serie B. "A nome del presidente Stefano Bandecchi e della Ternana Calcio - dice, infatti, l'ex arbitro internazionale - siamo disposti a prendere la ragazza perché, fortunatamente, è rimasta incinta. E’ una cosa bella e non deve essere penalizzante per l’atleta. Siamo disposti a prenderla, sempre che lei accetti la proposta e che la Lucchese voglia cederla. E speriamo anche che non sia l’unica nostra atleta a rimanere incinta, perché è la cosa più bella del mondo".