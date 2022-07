Venerdì 8 Luglio 2022, 08:49

Non fa più paura. Neanche rabbia. Quel sottopasso il cui “sbocco” su via Sicilia per mesi ha rappresentato motivo di discussione soprattutto tra gli abitanti del super condominio lungo una delle strade più trafficate e importanti della città (a tre corsie) da ieri non dovrebbe rappresentare più un problema. Il condizionale è d’obbligo, ma pare proprio che le segnalazioni arrivate a Palazzo dei Priori anche attraverso quanto riportato sulle colonne del Messaggero abbiano avuto un esito positivo.

Da ieri infatti la porta del sottopasso che dalla stazione si apriva su via Sicilia (aperta da mesi per via del cantiere sul lato opposto della strada per la messa a punto dell’uscita “tradizionale” del sottopasso in zona via del Macello) e che per mesi ha spaventato chi abita in quella zona e molti residenti dell’area è tornata ad essere chiusa. Era rimasta aperta nonostante il cantiere fosse concluso ormai da qualche tempo e soprattutto i condomini avevano fatto presente, anche attraverso queste colonne, come continuasse ad essere particolarmente pericoloso dal momento che le persone che arrivavano a piedi si trovavano praticamente sulla strada, e al tempo stesso attraversando pensando di essere lungo le strisce di sicurezza. Da ieri, dunque, questo sottopasso non dovrebbe fare più paura e non dovrebbero più registrarsi incidenti o investimenti sfiorati. I residenti si sono dimostrati molto contenti di quanto trovato e hanno fatto giungere al Comune messaggi di ringraziamento.

SICUREZZA E DECORO

Quella per la zona della stazione è una battaglia continua per il decoro e la sicurezza. Battaglia che sta dando risultati importanti, come sottolinea l’assessore alla sicurezza Luca Merli: «Area via della Ferrovia ripristinata, l‘inaccessibilità e la pulizia. Hotel Astor, ripristinata l’inaccessibilità. Palazzina Via Oddi Sforza, ripristinata l’inaccessibilità» ha scritto sul proprio profilo facebook in riferimento a tre fra le aree più pericolose e degradate della stazione. Numeri poi importanti per gli agenti del Nucleo sicurezza e decoro Fontivegge della polizia locale: «Dall’inizio dell’anno 237 persone identificate; 200 interventi su segnalazione; 227 veicoli controllati; 19 persone fotosegnalate; 91 controlli SDI; 14 perquisizioni personali; 11 sequestri di droga; 4 segnalazioni Prefettura per uso di droga; 55 persone controllate con drug test; 23 notizie di reato; 3 misure cautelari; 5 arresti e 37 accessi su immobili» sono i numeri forniti dall’assessore. Che ovviamente ha ringraziato le altre forze dell’ordine e i cittadini per il lavoro di sinergia in atto sulla stazione.