PERUGIA - Giornate di grande disagio per i residenti di via Tuderte e via dell’Amicizia, a Montebello, dove un centinaio di famiglie sono rimaste per lunghi tratti senza corrente elettrica. Le prime interruzioni si sono verificate nella notte tra martedì e mercoledì, fino a ieri mattina quando l’intervento delle squadre di E-Distribuzione ha permesso di identificare più nel dettaglio il problema e di attuare una soluzione temporanea (è stato attivato un gruppo elettrogeno) in attesa del ripristino definitivo.

Andando con ordine, i problemi per le 73 case interessate dal guasto sono cominciati martedì notte, in concomitanza con il maltempo che ha comportato almeno due ore di isolamento. I residenti, che da giorni nelle chat di quartiere si tengono aggiornati sulla situazione, hanno contattato a più riprese il numero per le segnalazioni di Enel (803.500 indicando il codice Pod nel formato IT001E…), riversando nella stessa chat le novità su interventi e orari di ripristino. Venerdì sera l’ultimo guasto, con gli allarmi delle abitazioni attivi a più riprese. Molti abitanti della zona hanno lamentato disagi vista la presenza in casa di anziani e bambini, anche alle prese con l'influenza. Niente corrente significa niente riscaldamento, tant’è che c’è chi ha dovuto arrangiarsi con acqua scaldata sul gas o con il camino per riscaldare l’abitazione. Problemi anche per uscire di casa, con cancelli e serrande dei garage da sbloccare inevitabilmente a mano. Mentre il personale della società che gestisce la linea è al lavoro, i residenti stanno monitorando le proprie apparecchiature elettroniche per verificare eventuali danni legati al continuo distacco della corrente.

Questo l’ultimo aggiornamento diffuso nelle chat di quartiere in attesa della sistemazione definitiva del problema. E-Distribuzione ha riferito che si tratta di disservizi sulla singola linea elettrica di bassa tensione, circoscritti per estensione ma complessi nell’individuazione del tratto di rete danneggiato, compreso tra la cabina di trasformazione e il cavo interrato che porta energia elettrica alle utenze. In ogni occasione di distacco, va detto, il personale è intervenuto tempestivamente cercando di individuare l’origine del problema. Inizialmente sono stati installati rilevatori di guasto sui diversi tratti di linea e dei richiusori automatici all’interno della cabina, così da intervenire da remoto e con modalità automatizzata nel caso in cui si verifichi nuovamente uno scatto di linea. Sul posto sono poi arrivate le squadre operative per individuare il punto di danneggiamento del cavo, causa probabile basso isolamento, per intervenire con soluzione definitiva attraverso la sostituzione del tronco di rete danneggiato.