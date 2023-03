Bollette: rispetto al 2021 i reatini hanno speso nel 2022 +108% per l'elettricità e +57% per il gas

RIETI - Secondo l’analisi di Facile.it, guardando ai consumi energetici del 2022, le famiglie residenti in provincia di Rieti hanno speso, in media, 1.298 euro per la bolletta elettrica (+108% rispetto al 2021) e 1.248 euro per il gas (+57%). La provincia risulta essere la seconda del Lazio dove si è speso di più per il gas, ma quella con il conto più leggero per l’elettricità.

Se a livello regionale la spesa media 2022 per l’energia elettrica è stata pari a 1.468 euro, guardando ai consumi a livello territoriale emerge che si è speso di più nelle province di Latina (1.596 euro) e Frosinone (1.586 euro); chiudono la classifica Viterbo (1.486 euro), Roma (1.446 euro) e Rieti (1.298 euro).

Per la bolletta del gas, invece, a livello regionale la spesa media è stata pari a 1.021 euro; analizzando i dati provinciali, le aree dove si è pagato di più sono state quelle di Frosinone (1.330 euro), Rieti (1.248 euro) e Viterbo (1.151 euro); ultime nella graduatoria regionale, a pari merito, Roma e Latina (991 euro).